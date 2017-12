"Belastingen verlagen? Niet nodig!" 02u36 0

Sint-Laureins houdt de belastingen volgend jaar op hetzelfde niveau: 7 procent personenbelasting, 1.400 opcentiemen op eigendommen en een gemeentebelasting van 50 euro per gezin. Oppositiepartij CD&V vroeg een lastenverlaging. "Maar dat is in Sint-Laureins niet nodig", zegt schepen Hugo Coene (Samen Anders). "In veel gemeenten die voor een fusie staan, worden de belastingen nu wel verlaagd. Een inwoner hier betaalt elk jaar gemiddeld 644 euro belastingen en taksen. Dat is het laagste bedrag van heel het Meetjesland. In gemeenten rondom ons betalen mensen gemiddeld tot 880 euro per jaar." (JSA)