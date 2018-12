Sint-Katharinakerk vanaf 2020 opnieuw in de steigers Restauratieproject kost 10 miljoen euro waarvan Vlaanderen 6,3 miljoen betaalt Toon Verheijen

21 december 2018

14u10 2 De Vlaamse Overheid heeft een budget van zo’n 6,3 miljoen euro vrijgemaakt voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk. De totale kostprijs bedraagt iets meer dan tien miljoen euro. De werken starten in 2020 en zullen niet minder dan zeven jaar duren.

De toren van de Sint-Katharinakerk staat al geruime tijd in de steigers, maar de werken worden volgend jaar afgerond. De toren zal dan weer pronken als vanouds. Nu is er ook goed nieuws voor het schip en het interieur van de ‘kathedraal van de Kempen’. “Het is een dossier geweest waarin we veel tijd hebben gestoken, maar we zijn blij dat we alle betrokken diensten over de streep hebben kunnen trekken”, vertellen burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) en schepen Michel Jansen (N-VA). “Met de renovatie hopen we van onze kerk een topmonument in Vlaanderen te maken zodat ze er weer vijftig jaar of langer tegenaan kan. We hebben het dossier ook doorgedrukt om ze te laten aansluiten op de restauratiewerken aan de toren.”

Waterinsijpeling

De bedoeling is dat de werken – die alles samen minstens zeven jaar in beslag zullen nemen – uitgevoerd worden in vijf fasen. Van de 10 miljoen euro – zonder honoraria – wordt 6,3 miljoen euro betaald door de Vlaamse overheid. De kerkfabriek en de stad betalen het resterende deel. De werken zijn wel dringend nodig. “De kerk, gebouwd tussen 1524 en 1546 door graaf Antoon I de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg, is dringend aan restauratie toe. De natuursteen die gebruikt is bij de heropbouw in de jaren ’50, is minderwaardig en brokkelt af. Hierdoor vindt er insijpeling van regen plaats in het gebouw. Omdat het risico op vallende brokstukken groot is, zijn de zijwegen rond de kerk eerder al afgesloten.”

Vijf fasen

De werken starten in het voorjaar van 2020 en worden verdeeld over vijf fasen. De fasering is gebaseerd op een logische overgang van de werken, met zo min mogelijk overlapping en een optimale toegankelijkheid van het grootste deel van de kerk gedurende de werken. In elke fase worden ook de daarin aanwezige glas-in-loodramen gerestaureerd. “De keuze om eerst het schip aan te pakken en pas daarna het koor komt omdat zich de meeste problemen voordoen bij het schip want daar is er de onstabiele toestand van de monelen van de glas-in-loodramen.” Voor de restauratie van het interieur voorzien we twee fasen. Daarbij is steeds een deel van de kerk toegankelijk voor erediensten en andere activiteiten, terwijl aan het andere deel gewerkt wordt.

Fase Noord: noordgevel van het schip en noordelijke zijbeuk, noordelijke dakvlak van het schip en daken van de noordelijke zijbeuk, noord- en westgevel van de noordelijke dwarsbeuk, westelijke dakhelft van noordelijke dwarsbeuk.

Fase Zuid: zuidgevel van het schip en zuidelijke zijbeuk, zuidelijke dakvlak van het schip en daken van de zuidelijke zijbeuk, zuid- en westgevel van de zuidelijke dwarsbeuk, westelijke dakhelft van zuidelijke dwarsbeuk .

Fase Koor: alle gevels, daken en zolders van het koor, de nevenkoren, kapittelzaal, oratorium en sacristie en de oostelijke gevels en dakvlakken van de dwarsbeuken

Fase 4: het interieur van het schip, de noordelijke zijbeuk en dwarsbeuk inclusief de kapittelzaal omdat daar de stookketels staan opgesteld.

Fase 5: interieur van het koor, de nevenruimten, de zuidelijke zijbeuk en dwarsbeuk.

Toeristisch

Het grootschalige restauratieproject wordt ook aangerepen om de kerk toeristisch gezien meer op de kaart te zetten. “Met de huidige topstukken zoals het leven van Sint-Jozef en de brandgeschilderde ramen streven we naar een status van topmonument en willen we het erfgoedtoerisme in Hoogstraten verder aanzwengelen”, zegt Tinne Rombouts (CD&V). “Vanuit Toerisme Hoogstraten zal het monument als belangrijke bezienswaardigheid worden uitgespeeld bij bestaande of nieuwe erfgoedwandelingen, fietstochten, zoektochten en gidsbeurten. En we willen er ook meer tentoonstellingen.”