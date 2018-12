Zone 30-stickers op verlichtingspalen Berkelei en Hoge Velden Antoon Verbeeck

22 december 2018

De woonwijken Berkelei en Hoge Velden zijn sinds kort voorzien van zone 30-stickers. Het is het gemeentebestuur die de stickers aanbracht op de verlichtingspalen. “In de woonwijken Berkelei en Hoge Velden geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. We krijgen regelmatig opmerkingen van buurtbewoners dat bestuurders deze snelheidslimiet niet respecteren. Onder meer omdat de zone 30 onvoldoende is aangegeven. Met dit nieuwe initiatief willen we dat excuus alvast wegnemen bij de chauffeurs die te snel rijden”, vertelt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (SAMEN ANDERS). “Als de resultaten goed zijn, kan het initiatief ook worden uitgebreid naar andere woonwijken en -straten met zone 30 in onze gemeente.”