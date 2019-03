Zes hectare bos langs R6 op komst Antoon Verbeeck

18 maart 2019

16u45 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver wil langs de R6 een nieuwe groene long in de vorm van een bos realiseren. Dat komt tussen de kruispunten met de Lierse- en Antwerpsesteenweg. Een aannemer startte vandaag met de afbraak van een oude stal op het terrein.

Langs de R6 tussen de Lierse- en Antwerpsesteenweg liggen langs de Katelijnse kant enkele weides en braakland die ingekleurd staan als bosgebied. “Enkele jaren geleden beslisten we om er effectief bos van te maken”, vertelt schepen van Milieu Joris De Pauw (N-VA).

“Op de percelen die we toen al in ons bezit hadden, organiseerden we een eerste plantdag. Eind vorig jaar deden we een grondruil van 1,1 hectare om het bos mooi aansluitend te maken. In totaal bezit het gemeentebestuur langs de R6 nu een strook van 6 hectare. 3,7 hectare is al aangeplant, de rest volgt binnenkort. Dit stuk sluit mooi aan bij het bos dat er aan de overkant van de Liersesteenweg al is.”

Boscompensatie

De aanleg van het nieuwe bos kadert in het boscompensatieprogramma van de Vlaamse overheid. “Het compenseert de bomen die sneuvelden op andere gemeentelijke percelen en van andere openbare instanties zoals Veiling Zuid en bij privépersonen. Het bos wordt opengesteld en er zal een fietspad doorlopen, dat aansluit op de nieuwe fietstunnel onder de R6.”

Maar voor het zover is, moet er eerst nog een oude stal afgebroken worden. “Wanneer alle rommel is opgeruimd, kunnen we de nieuwe bomen aanplanten. We kiezen voor streekeigen bomen en heesters zoals zomereik, winterlinde, haagbeuk, zwarte els, hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. In 2020 zou het bos moeten aangeplant zijn.”