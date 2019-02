Zaakvoerder Rio krijgt veel reacties op einde van discotheek: “Moeders vragen me waar hun kinderen nu naartoe moeten?” Willy Jacobs neemt morgenavond in aanwezigheid van klanten afscheid van Rio Club Antoon Verbeeck

22 februari 2019

11u17 0 Sint-Katelijne-Waver “Moeders vragen me: waar moeten onze kinderen nu naartoe?” Willy Jacobs, zaakvoerder van de befaamde Rio Club in hartje Sint-Katelijne-Waver ontving heel wat reacties op de stopzetting van de 106 jaar oude discotheek. Morgenavond neemt hij tijdens het feestje ‘From disco to New beat’ in het gezelschap van honderden klanten afscheid van het nachtleven. “Laat die bloemen en planten maar thuis”, knipoogt Willy.

Op 2 maart vindt het allerlaatste feestje in de Rio plaats, maar voor Willy is het morgenavond zijn officiële afscheid. “Zaterdag komen er heel wat oude klanten, mensen die ik al heel lang ken. Ik word nogal snel emotioneel, maar ik denk niet dat er tranen zullen vloeien. Het afscheid van de Rio is voor mij een proces dat al een jaar aan de gang is”, vertelt Willy. “Ik krijg nu sms’jes met de vraag wat ze voor mij moeten meebrengen. Alsjeblief: laat die bloemen en planten maar huis. Dan ben ik daar de hele avond mee bezig. Geef me liever een handdruk en een dankjewel, een kus sla ik ook niet af. Ik hoop vooral dat de mensen zich nog eens een laatste keer goed amuseren in de Rio. Net zoals in de oude tijd openen we de deuren om 20 uur. Snel zijn is dus de boodschap.”

Geen drugs

“Duizenden reacties ontving ik ondertussen via Facebook en sms. Iedereen vindt het spijtig. Ik krijg vooral reacties van moeders. Waar moeten onze kinderen nu naartoe, vragen ze me. Ouders weten dat hun kinderen hier altijd in goede handen waren. Ze konden hier op een beschaafde manier uitgaan. Drugs is hier uit den boze en als ik iemand in onze lounge zijn voeten op tafel zag leggen, wees ik hem terecht. Als uitbater van een discotheek ben je toch ook een beetje een oppas.”

T-shirts

Een aantal Rio-memorabilia wordt morgen verdeeld onder de aanwezigen klanten. “Hoe we dat precies gaan aanpakken, gaan we de avond zelf nog zien. De eerste 200 klanten ontvangen sowieso al een originele T-shirt van Rio. Ik heb hier ook nog handdoeken en verzamel-cd’s liggen. Ook de Rio-brettellen, gedragen door mijn medewerksters, worden weggegeven”, vertelt Willy. Het einde van Rio als discotheek is dan wel nabij, toch krijgt het de komende jaren een nieuwe invulling. De zaal zal namelijk kunnen afgehuurd worden voor evenementen. “Een tiental aanvragen zijn ondertussen al binnen, daar schrik ik zelf van. Mensen zien blijkbaar al hun feestelijk buffet ronddraaien op de draaiende dansvloer van de Rio. Mijn hoofd staat nu nog naar het afscheid van Rio en pas in maart zal ik echt werk maken van de verhuur. Maar laat die aanvragen maar komen hoor”, lacht Willy.