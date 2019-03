Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth stelt eigen bier voor op dag dat het zou verhuizen Antoon Verbeeck

21 maart 2019

17u12 0 Sint-Katelijne-Waver Een woonzorgcentrum en bier: je zou de twee niet meteen met elkaar associëren maar in Sint-Katelijne-Waver bewijzen ze dat het een geslaagde combinatie kan zijn. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth lanceerde er vandaag het Bosbeekbier, een creatie van een groep bewoners en bierliefhebber en logistiek medewerker van het centrum Kevin Coomans.

Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth had 21 maart in haar agenda aangeduid als de dag dat het zou verhuizen naar een nieuwbouw, maar een openstaande kraan op de bouwwerf stak daar een stokje voor. Hoewel de verhuis is uitgesteld, had het woonzorgcentrum vandaag toch iets te vieren: de lancering van een eigen bier van ‘t huis. “Vorige zomer zijn we gestart met een aantal degustatienamiddagen. We, dat zijn een groep van een veertiental bewoners die een lekker biertje weten te appreciëren en ikzelf”, vertelt Kevin. “De bewoners kregen telkens drie blonde en drie bruine bieren voorgeschoteld en er werd dan gediscussieerd over de smaken en kleur. Uiteindelijk heb ik op basis van hun opmerkingen en wensen een recept bedacht. Ook het uitzicht van het etiket en de naam werd door de bewoners gekozen.”

Voor het brouwen van het bier deed het woonzorgcentrum beroep op een professionele brouwerij. Vandaag was het dan zover: de lancering van het Bosbeekbier, een verwijzing naar Bosbeekhof, de naam van het nieuwe gebouw. “Het bier is een tripel van 8 graden en heeft een licht zurige smaak. De frisse toets heeft het te danken aan koriander. We zijn allemaal heel tevreden met het resultaat.” Bewoners en medewerkers van het Katelijnse woonzorgcentrum konden het bier deze middag voor het eerst proeven, in combinatie met frietjes en stoofvlees bereid met het nieuwe bier. De komende weken zal het bier naast de cafetaria van Sint-Elisabeth ook verkrijgbaar zijn in de cafetaria’s van de andere diensten van Zorgbedrijf Rivierenland. “Dankzij de kruiding smaakt het bier fruitig. Zo heb ik het graag. Het is een lekker aperitief geworden”, reageert bewoonster Hortense Piot. Ook Vic Marnet, die net als Hortense deelname aan de degustaties, is lovend. “Heel lekker. Al mag je je er niet aan mispakken. Het is zwaarder dan het smaakt.”

“Het mooie aan dit project is dat we beroep hebben gedaan op de interesses en talenten van zowel bewoners als medewerkers. Participatie is een belangrijk aspect in ons beleid. Toen Kevin met het voorstel van een eigen bier op de proppen kwam, vonden we dat dus een goed idee”, zegt Maddy Van den Bergh, directeur van het woonzorgcentrum. “In plaats van te babbelen over de verhuis of een pijnlijke knie is het Bosbeekbier hier gespreksonderwerp nummer één. Het is heel erg jammer dat we vandaag niet konden verhuizen. Maar we hebben er toch nog een positieve dag van gemaakt.”