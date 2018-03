Woonproject aan Leyland heeft bouwvergunning beet 02 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft een bouwvergunning afgeleverd aan de firma Durabrik voor de bouw van 24 eengezinswoningen op site Leyland. De woningen komen naast de bibliotheek, op zo'n kilometer van het dorpscentrum. De verkoop is ondertussen al gestart. "De gemeente was eigenaar van deze gronden. Via een wedstrijd hebben we gekozen voor Durabrik. We kwamen met Durabrik een voorrangsperiode van vier maanden overeen voor personen die een band met Sint-Katelijne-Waver kunnen aantonen. Dit kan gaan om personen die al in de gemeente wonen, er werken, kinderen hebben die er school lopen of er familieleden in de eerste graad hebben. Deze voorrangsperiode loopt tot 19 juni 2018", zegt schepen van Huisvesting Joris De Pauw (N-VA). De 24 eengezinswoningen zijn een mengeling van gesloten en halfopen bebouwingen. De perceelsoppervlakte varieert van 141 tot 312 vierkante meter. Via een wandelpad zijn de tuinen langs achter bereikbaar. Centraal komt een groen hart met speelruimte, bomen en een waterbekken. De prijzen gaan van 269.000 tot 347.300 euro, exclusief btw en bijkomende kosten als de architect, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator. (AVH)