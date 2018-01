Wim Van Nuffelen maakt kans op titel Antwerpse jonge ondernemer 2018 26 januari 2018

Wim Van Nuffelen en zijn bedrijf Wim Verhuur aan de Fortsesteenweg maken kans op de titel van Antwerpse jonge ondernemer van het jaar. Wim is één van de vier kandidaten voor de titel. In 2002 startte hij in bijberoep een verhuurbedrijf voor bouw- en tuinmachines op met slechts één wiellader en één graafmachine. In 2004 ging hij fulltime met het bedrijf verder. Het gamma werd uitgebreid met enkele tuinmachines en vandaag werken bij Wim Verhuur 34 werknemers en is het machinebestand uitgegroeid tot 2.000 toestellen. Op 22 maart maakt het provinciebestuur bekend wie de provincie Antwerpen vertegenwoordigt in de Vlaamse finale van de Jonge Ondernemer van het Jaar. (AVH)