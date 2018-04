Wim Van Nuffelen is 'Jonge Ondernemer van het Jaar' 05 april 2018

02u36 0

Wim Van Nuffelen (39) van Wim Verhuur heeft de titel van Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar te pakken. Wim startte in 2002 in bijberoep een verhuurbedrijf voor bouw- en tuinmachines met slechts 1 wiellader en 1 graafmachine. In 2004 ging hij fulltime met het bedrijf verder. Wim Verhuur, dat gevestigd is langs de Fortsesteenweg, heeft nu 45 werknemers en je kan er nu maar liefst 2.300 machines huren, van toestellen voor bouw en tuin tot hoogtewerkers en grondverzetmachines. "Met hard werken hebben we het verschil gemaakt. Dit is echt een prijs voor het hele team", zegt Wim. (AVH)