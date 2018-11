Wie heeft passende naam voor nieuw scoutsgebouw? Antoon Verbeeck

22 november 2018

Scouting Waver bouwt zoekt een naam voor de nieuwe gebouwen aan de Wavervelden. Wie een leuke naam voor het gebouw heeft, mag deze posten op de Facebookpagina ‘Scouting Waver bouwt’. “Den bouw, ‘t nieuwe lokaal, de werf,... het zijn allemaal voorlopige namen om ons project te benoemen. Maar we willen dit lokaal een echte naam geven. De definitieve naam wordt bekendgemaakt op de opening in 2019”, klinkt het. “Indienen kan tot 31 december. Nog even meegeven dat ons lokaal: volledig uit hout bestaat, het ecologisch is, het werkt met recuperatiematerialen, de idee is dat we permanent een kamp bouwen en dat het bestaat uit twee blokken,...”