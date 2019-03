Werkstraf voor diefstal van mondwater TVDZM

01 maart 2019

Een man uit Sint-Katelijne-Waver is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De man stond terecht voor de diefstal van twee flessen mondwater en wifi-luidsprekers. De diefstal dateert van 8 januari 2018. De Katelijnenaar werd op heterdaad betrapt. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat hij in het verleden al 32 veroordelingen opliep, onder andere voor diefstallen. De laatste dateert wel van 2006. De feiten werden op zitting vorige maand niet betwist. De man gaf de feiten toe en zijn advocaat Steff Stevens vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt is lange tijd op de dool geweest, maar heeft zijn leven opnieuw op de rails gekregen”, klonk het bij de strafpleiter. De rechter ging in op de vraag van de advocaat. Zij legde hem een werkstraf van zestig uur. Voert hij de werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.