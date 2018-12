Werkstraf voor achterhouden van pakjes TVDZM

26 december 2018

Een koerier (21) uit Denderhoutem is schuldig bevonden aan het achterhouden van enkele postpakketjes. De twintiger kreeg een werkstraf van zestig uren opgelegd. De 21-jarige werkte destijds voor een koeriersbedrijf uit Sint-Katelijne-Waver. Op regelmatige tijdstippen hield hij de pakjes achter. “Omdat ik schrik had dat ik mijn rekeningen niet zou kunnen betalen”, zei de twintiger destijds. “Ik had een verkeersongeval gehad en dacht dat ik geen loon zou krijgen.” De jongeman heeft nu een jaar de tijd om die werkstraf uit te voeren. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.