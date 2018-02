Werken rotonde Heisbroekweg starten vrijdag 07 februari 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start deze vrijdag met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Heisbroekweg en Mussepi. Sinds mei vorig jaar vinden er aan dit kruispunt werkzaamheden plaats. In een eerste fase kwam er een fietserstunnel onder de nieuwe Hoveniersstraat. "De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Zo zal vanaf vrijdag het verkeer over versmalde rijstroken moeten passeren. Vanaf 2 maart geldt er eenrichtingsverkeer op de Heisbroekweg tussen de R6 en de Fortsesteenweg in deze richting. Verkeer dat vanuit de veilingzone of de Mussepi naar de R6 wil, moet omrijden via Drevendaal, Kempenarestraat en Mechelsesteenweg. Verkeer dat richtng Putte moet, dient gebruik te maken van de rotonde R6-Heisbroekweg om terug te draaien. Vanaf 18 april zal het niet langer mogelijk zal zijn om vanuit de Mussepi de Heisbroekweg op of af te rijden", deelt AWV mee. Voor fietsers blijft de bestaande omleiding behouden tot het einde van de werken. De werken aan de Heisbroekweg worden afgerond tegen midden juni, uiteraard onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. De nieuwe rotonde moet voor een vlotte en veilige ontsluiting zorgen van het nieuwe bedrijventerrein voor de agrosector Veiling Zuid. (AVH)