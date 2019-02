Werken Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat starten volgende maand Antoon Verbeeck

19 februari 2019

17u26 0 Sint-Katelijne-Waver In de Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat starten begin volgende maand de langverwachte wegen- en rioleringswerken. Al drie decennia lang is er sprake om riolering aan te leggen in de Lange Zandstraat en enkele van de zijstraten.

“In deze drie straten is er nog geen riolering aanwezig. Het afvalwater loopt er, net als het regenwater, in open en overwelfde grachten”, vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). “Samen met Pidpa-HidroRio leggen we er nu gescheiden riolering aan. De grachten behouden we voor de afvoer, berging en infiltratie van niet-vervuild hemelwater.”

Wegdek vernieuwd

Ook het wegdek was dringend aan vervanging toe. Het gemeentebestuur zal daarom de werken combineren. “Boomwortels duwen de weg omhoog en aan de zijkanten brokkelt het asfalt af of verzakt het”, zegt schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V). “Nu zorgen we voor een mooi en comfortabel wegdek, met snelheidsminderende maatregelen in de Beukendreef en Fermerijstraat.”

Eind dit jaar zouden de werken klaar moeten zijn. Het kostenplaatje bedraagt net geen 2,5 miljoen euro. Pidpa-HidroRio neemt het grootste deel van dit bedrag op zich. Het gemeentebestuur betaalt iets meer dan 290.000 euro.