Week van de Groentestreek zet tuinbouw in de kijker 28 april 2018

02u42 0

Sint-Katelijne-Waver maakt van zondag 6 tot vrijdag 11 mei met de 22e editie van de Week van de Groentestreek duidelijk dat het dé groentegemeente bij uitstek is. De week start met een familiedag waar wandelaars en fietsers tijdens een tocht twee land- en tuinbouwbedrijven kunnen bezoeken. Het bedrijf van de familie De Weerdt-Van Dyck, het bedrijf van de familie Vertommen-De Vos en het Groentemuseum 't Grom zetten hun deuren open voor alle geïnteresseerden. Wie minder mobiel is, kan met een treintje naar de deelnemende tuinbouwbedrijven en genieten van het mooie landschap. In de dagen die volgen staan er nog acht activiteiten op het programma, voor jong en oud. Zoals een bedrijfsbezoek aan veiling BelOrta, een knutselnamiddag en lezingen. Een boerenmarkt sluit ook dit jaar de Week van de Groentestreek af. (AVH)