Waver Tafelt (en kijkt daarna naar voetbal) 22 juni 2018

Waver Feest organiseert deze zaterdag een tweede editie van Waver Tafelt. Op het dorpsplein van Onze-Lieve-Vrouw-Waver kunnen 170 personen aan een lange tafel schuiven. "Dit jaar starten we om 10.30 uur. Het wordt dus een Waver Bruncht. Deelnemers nemen zelf hun eten mee en delen het met hun dorpsbewoners. Aan onze togen kan je drankjes kopen. Deelnemen is gratis. We vragen wel om geen drank mee te nemen naar Waver Tafelt", zegt Seppe Jacobs. Na Waver Tafelt is er op het plein tijd voor het WK voetbal. De wedstrijd van België tegen Tunesië wordt op een groot scherm uitgezonden. "Het plein zal in gepaste stijl aangekleed zijn en voor de kinderen is er animatie voorzien. Na de wedstrijd is er tot 18 uur een feestje." Inschrijven voor Waver Tafelt doe je via de Facebookpagina van Waver Feest.





(AVH)