Wandeling doet je nadenken over vernieuwing centrum 08 maart 2018

Inwoners kunnen zondag onder begeleiding van een gids een wandeling maken door 't Centrum. Onderweg kunnen ze kennismaken met onbekende plekjes, dorpsfiguren en verhalen uit het heden en het verleden. De wandeling kadert binnen de campagne 't Centrum in 't nieuw'.





"De wandeling start op het binnenplein van het gemeentehuis waar deelnemers een openluchttentoonstelling kunnen bezoeken met beeldmateriaal uit de oude doos. De expositie laat zien hoe erg het Centrum doorheen de jaren veranderd is", aldus schepen van Communicatie en Inspraak Tom Ongena (Samen Anders). Deelnemers kunnen starten tussen 14 en 17 uur. De wandelingen zijn geschikt voor mobiele wandelaars van alle leeftijden.





"Met deze wandeling willen we inwoners aanzetten om na te denken over de toekomst van het dorpsplein en hopen we dat zij hun ideeën en dromen meedelen. Langs het parcours kunnen ze hun voorkeur kenbaar maken en op het einde van de wandeling kunnen ze hun ideeën achterlaten op het marktplein", klinkt het. (AVH)