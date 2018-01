Vrijwilligers gezocht voor spektakel over WO I 02u31 0

Het gemeentebestuur wil op zaterdag 6 oktober het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken met een groots spektakel en rekent hiervoor op de inbreng van honderden vrijwilligers. Van zangers, decorbouwers, muzikanten tot dansers, geluidstechnici en acteurs; al wie wil, kan zijn steentje bijdragen. "Samen met het Mechels theatergezelschap Abattoir Fermé gaan we een spektakel organiseren op verschillende plekken in de gemeente. We slaan hiervoor de handen in elkaar met onze scholen, verenigingen en alle andere inwoners. We zoeken vele honderden mensen om allerlei rollen en taken in te vullen", zegt schepen van Cultuur Ronny Slootmans (Samen Anders).





"Het evenement zit nu nog in volle voorbereiding. Wat er precies zal gebeuren, ligt nog niet helemaal vast. Op donderdag 8 februari organiseren we in het gemeentehuis een eerste infomoment. Wie een idee heeft, mag dit altijd meenemen naar het infomoment." Wilt u, alleen of samen met vrienden, familie of vereniging, deel uitmaken van dit groots spektakel? Neem dan contact op met de dienst vrije tijd via vrije.tijd@skw.be of 015/30.50.54. of kom naar het infomoment. (AVH)