Voorzitter sp.a neemt ontslag

Voorzitter van sp.a Sint-Katelijne-Waver Dirk Knegtel neemt ontslag uit zijn functie en stapt uit de OCMW-raad. Zijn beroepsactiviteiten laten het niet toe om in dit druk verkiezingsjaar zijn taak als voorzitter naar behoren uit te oefenen. Ook wordt hij binnenkort benoemd tot werkend rechter in sociale zaken. "Een politiek mandaat is hiermee onverenigbaar. Met spijt dien ik deze stap te zetten. Ik heb mooie jaren beleefd binnen de partij en binnen het OCMW. Ik wens de partij het beste bij de gemeenteraadsverkiezingen", aldus Knegtel. Voorlopig wordt partijgenoot en schepen Servaas De Vries voorzitter. Jean-Marc Lauwers volgt Knegtel op bij het OCMW. (AVH)