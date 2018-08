Voor tweede keer in jaar slachtoffer van autovandalen 29 augustus 2018

02u31 0 Sint-Katelijne-Waver Michel Saey uit de Duffelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver is voor de tweede maal in een jaar het slachtoffer geworden van vandalisme. In een open brief aan het gemeentebestuur roept hij op voor meer blauw op straat.

Eind vorig jaar werden de spiegels van Saeys wagen afgerukt op een parking langs de Duffelsesteenweg. Vorige week was het weer van dat: krassen op de autodeur langs de passagierskant. "Het blijft niet alleen bij vandalisme. Dit weekend hebben wij in de nacht van zaterdag op zondag niet kunnen slapen door lawaaihinder op de openbare weg. Als we zondagochtend met de hond gaan wandelen, moeten we vaak voorzichtig zijn voor gedumpt afval en glasscherven op de grond. Intussen heb ik ook van andere buurtbewoners dezelfde klachten gehoord op zowel de parking van de Duffelsesteenweg als de Markt. Mobiele camera's zijn duidelijk niet voldoende. De vandalen houden zich dan een tijdje koest en komen later gewoon terug. Meer blauw op straat is een oplossing", zegt Saey. "De Duffelsesteenweg en Markt staan niet bekend als locaties waar om de zoveel tijd een vandalenstreek wordt uitgehaald, maar dat neemt niet weg dat we het in de gaten moeten houden", zegt burgemeester Kristof Sels.





"Meer blauw op straat? Laat de agenten inderdaad meer focussen op hun kerntaken en minder op het administratieve luik. Een piste die we kunnen onderzoeken, is de komst van vaste camera's aan parkings. Ik heb ook vertrouwen in onze drie nieuwe mobiele camera's die op ons grondgebied actief zijn." (AVH)