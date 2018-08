Voor elke leerling een iPad SINT-URSULA-INSTITUUT KOOPT 1.100 TOESTELLEN AAN ANTOON VERBEECK

01 september 2018

02u39 0 Sint-Katelijne-Waver In het Sint-Ursula-Instituut (SUI) gebruiken de leerlingen van het eerste, tweede en vierde jaar en de derdejaars (Grieks-) Latijn en STEM vanaf dit schooljaar tijdens hun lessen een iPad. De school koopt zo'n 1.100 iPads aan.

"We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We zijn eerst bij onze leerkrachten gaan horen of ze het zagen zitten om een iPad in hun les te integreren en zijn ons gaan informeren bij scholen waar al langer de iPad onderdeel is van de lessen. Een jaar geleden zijn we gestart met een opleiding voor onze leerkrachten. Zowel voor de opleiding als de verdeling van de iPads werken we samen met Apple Premium Reseller Switch", zegt Ann Vanhaeren, communicatieverantwoordelijke van de school.





Ouders kunnen kiezen voor de aankoop van een tablet of voor een huurkoop via de school met een maandelijks afbetalingsbedrag. De school kreeg hiervoor een "serieuze educatieve korting".





Sneller

Gisteren konden de leerlingen met hun ouders het technologisch gadget afhalen op school. "Ik kijk ernaar uit om hiermee naar school te gaan. Ik ben het gewoon om met een tablet te werken, dus ik zal met niet echt moeten aanpassen. Scrollen tussen verschillende tabbladen op een tablet werkt sowieso sneller dan in een handboek de juiste pagina of hoofdstuk te vinden. Bovendien weegt mijn iPad ook een pak lichter dan de handboeken, wat goed is voor mijn rug", knipoogt Thibout Verleye, tweedejaars STEM. "Ik vind het logisch dat de school met haar tijd meegaat. Thuis hebben we al een tablet liggen, maar ik ben toch blij dat ik in mijn tijd met boeken naar school moest. Mijn dochter kan er beter mee werken dan ikzelf", vertelt Gerry Olbrechts, vader van Fennah.





"De leerkrachten kiezen zelf hoe ze de iPad in hun les gebruiken, of dat nu voor een kwartiertje is of het hele lesuur. Dat de leerlingen hiervan gaan profiteren? De leerkracht kan via een app controleren of de studenten in de juiste applicatie zitten en zelfs de iPads uitschakelen", legt Ciska Schrooten van Switch uit.





Betrokkenheid

"We merken uit onze ervaringen dat de betrokkenheid tijdens de les zelfs groter wordt met het gebruik van een tablet. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld foto's maken rond een bepaald lesthema of interessante linken opslaan. Een ander voordeel is dat leerlingen nu echt leren omgaan met de digitale wereld. En dan is er nog het feit dat bepaalde uitgaven, zoals de aankoop van een duur zakrekenmachine en kopieerkosten, verleden tijd worden."





Met haar 1.100 iPads is het Sint-Ursula-Instituut de school met de meeste tablets van Switch. Het project werd in Vlaanderen eerder al gelanceerd in scholen in Mol, Hasselt en Dilsen-Stokkem. Op termijn zullen ook de leerlingen van de derde graad van SUI met een iPad werken.