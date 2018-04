Volksdansgroep zoekt gastgezinnen 25 april 2018

Volksdansgroep Tijl Uylenspiegel is nog op zoek naar gastgezinnen om enkele mensen van een Kroatische dansgroep op te vangen. Tijdens de Boerenmarkt, de afsluiter van de Week van de Groentestreek, zal de Katelijnse volksdansgroep optreden samen met hun Kroatische collega's van KUD Kralus. De Kroaten zouden van woensdagavond 9 mei tot uiterlijk zondagochtend 13 mei in de gemeente verblijven. De groep bestaat uit een achttal muzikanten en een dertigtal dansers. Wie deze buitenlandse gasten wil opvangen, mag zich aanmelden via 0477/68.63.35. (AVH)