Voetbalmeisjes ‘Red Girls’ spelen periodekampioen TVDZM

17 januari 2019

12u45 0

In de basisschool Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver zijn de Red Girls gehuldigd. De Red Girls is de meisjesafdeling van voetbalploeg RB Elzestraat. Onlangs speelde de voetbalploeg periodekampioen in hun reeks 8 vs 8. De gemeente huldigde zijn jeugdkampioenen met een receptie en dankwoordjes. Nu zondag starten de meisjesploeg in een nieuwe reeks: 11 vs 11. “We zijn ook nog steeds op zoek naar versterking zodat we onze meisjesploeg verder kunnen uitbouwen en onze toekomst kunnen veilig stellen”, luidt het bij voetbalploeg. “Meisjes tot 21 jaar zijn steeds welkom op een training.” De Red Girls trainen iedere dinsdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.30 uur.