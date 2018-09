Vlaamse subsidies voor rioleringsprojecten 06 september 2018

02u26 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur heeft van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) groen licht gekregen voor de opstart van grote rioleringsprojecten in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Samen met deze werken wordt ook het openbaar domein volledig hernieuwd.

"Voor heel wat dossiers hebben we nu de toezegging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op zak voor subsidies voor de aanleg van riolering en nieuwe straten. Voor de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver ontvingen Aquafin en Hidrorio eerder al subsidietoezeggingen voor de aanleg van rioleringen van de Molenstraat, Berlaarbaan, het resterende deel van de Leemstraat, Bergstraat, Oude Bergstraat, Heiken, Slameuterstraat en Duivelshoek. Onlangs werden twee bijkomende dossiers op het investeringsprogramma van de VMM geplaatst, met name Dijk-Dorp en de Bosstraat", zegt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). "Op die manier zullen we het grootste deel van Onze-Lieve-Vrouw-Waver van nieuwe riolering en een nieuw regenwaterafvoersysteem voorzien."





Ook het openbaar domein wordt volledig hernieuwd. De projecten zullen project per project uitgevoerd worden. Starten doet men in 2019 met de Molenstraat. "De Berlaarbaan, Molenstraat of Bergstraat zijn belangrijke fietsverbindingen. De fietspaden die er nu zijn, voldoen niet meer aan de huidige normen van een veilig en comfortabel fietspad", zegt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders).





"Met de rioleringswerken zullen we daarom ook meteen nieuwe fietspaden aanleggen conform de huidige eisen van het Vlaamse fietsvademecum. Daardoor kunnen we ook een beroep doen op subsidies van de Vlaanderen en de provincie."





(AVH)