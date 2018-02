Vlaams kampioenschap Ticket To Ride zoekt organisator 17 februari 2018

De gemeente Sint-Katelijne-Waver zoekt een overnemer voor het Vlaams kampioenschap van het bordspel Ticket To Ride. Vorig jaar in maart vond de eerste editie plaats met 73 deelnemers. "Deze eerste editie was de apotheose van denksport als 'sport in de kijker' van onze gemeente. Omdat het kampioenschap werd gesmaakt, willen we dat er een vervolg komt. Alleen hebben onze mensen er geen tijd voor", legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit.





"Het gemeentebestuur zal het tornooi dus niet meer organiseren maar wil denksport blijven promoten en ondersteunen. We zijn dan ook op zoek naar overnemers van het tornooi." Bedoeling is dat het tornooi in Sint-Katelijne-Waver blijft. Verenigingen of inwoners uit de gemeente mogen zich melden bij de dienst Vrije Tijd. "Als gemeente bieden we ondersteuning aan in de vorm van contactgegevens, de Facebookpagina, het getest tornooireglement en financiële middelen. De nieuwe organisatie krijgt ook de Cryptezaal in Onze-Lieve-Vrouw-Waver ter beschikking. Het beslist zelf over de datum van het tornooi", klinkt het. (AVH)