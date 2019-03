Vier familieleden opgepakt in goed georganiseerde overval op transporteur van Apple-producten Tim Van der Zeypen

28 maart 2019

21u00 0 Sint-Katelijne-Waver In het onderzoek naar een goed georganiseerde overval op een vrachtwagen met Apple-producten heeft het gerecht vier arrestaties uitgevoerd. Vier familieleden tussen de twintig en dertig jaar oud zitten momenteel in de gevangenis. De overval dateert van begin dit jaar. Toen werd de trucker overvallen op weg naar een depot in Sint-Katelijne-Waver. De gangsters veinsden eerst een aanrijding waarna de trucker werd overvallen.

De gangsters sloegen hun slag op 3 januari 2019 omstreeks 15.30 uur. Op dat moment was de trucker op weg van een Antwerpse Swtich-winkel op de Noorderlaan richting Sint-Katelijne-Waver. Op de R6 raakte het voertuig betrokken bij een verkeersongeval. “Maar wanneer de papieren zouden worden ingevuld, werd de bestuurder van de vrachtwagen overmeesterd”, vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De overvallers waren gemaskerd en gewapend met een pistool. De hele oplegger die gevuld was met Apple-producten werd leeggeroofd. Daarna sloegen de overvallers op de vlucht. Nadat de trucker via zijn werkgever de politie kon verwittigen, kwamen die massaal ter plaatse. Een zoekactie in de buurt leverde in eerste instantie niets op.

ANPR-camera’s

De recherche van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen trok het onderzoek naar zich toe en door het parket werd er een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een Mechelse onderzoeksrechter. “Er volgde een telefonie-onderzoek en de beelden van de ANPR-camera’s werden bekeken”, gaat parketwoordvoerster Lieselotte Claessens verder. “Op die manier kwam er een voertuig en nummerplaat in beeld.” Volgens onze informatie ging het om een voertuig met Nederlandse nummerplaat. Via hun noorderburen kon de Belgische recherche het voertuig en enkele mogelijke verdachten identificeren en lokaliseren.

Familie

Eerder deze week volgden er verschillende huiszoekingen en arrestaties. In totaal werden vier personen opgepakt. Het gaat om vier familieleden, waaronder broers en neven, tussen de twintig en de dertig jaar oud uit de ruime omgeving van Mechelen. Zij werden intussen al voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout gebracht. “Na hun verhoor werden ze aangehouden en opnieuw overgebracht naar de gevangenis”, bevestigt parketwoordvoerster Claessens. Vrijdag verschijnen de vier voor de raadkamer. Momenteel worden zij verdacht van diefstal met geweld en bedreiging met wapenvertoon alsook het gebruik van een voertuig in bende. Het onderzoek gaat intussen verder. Zo wordt er volgens onze informatie nog volop onderzocht of de vier verdachten alleen handelen.