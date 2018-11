Verkoop Tupperware en workshop ten voordele van scoutslokaal Antoon Verbeeck

24 november 2018

Tijdens het weekend van 30 november, 1 december en 2 december staan er heel wat acties op de agenda ten voordele van Scouting Waver Bouwt, het nieuwbouwproject in de Wavervelden voor de Waverse scouts en gidsen. Zo vindt er in het nieuwe gebouw op vrijdagavond een Tupperware-avond plaats. Tijdens deze demonstratie-avond kunnen al geïnteresseerden langskomen om potjes te kopen. Maar ook op zondag kan je er terecht voor de Pop-up shop van Tupperware. Kan je dat weekend er niet bij zijn, dan kan je ook online je producten kopen via onze site scoutinwaverbouwt.be. Op zaterdagavond en zondagvoormiddag organiseert Sara Vervoort van De Bloemenloods verschillende workshops voor het maken van een hippe krans. Inschrijven is verplicht en kost 25 euro per persoon. “Deze acties komen er zonder ons eigen initiatief. Verschillende mensen nemen zelf initiatief in onze gemeente om het scoutslokaal mee te financieren. En dat zien we al een heel jaar lang. Want ook de Gin Lokal, een feestje in restaurant De Bosmolen of het concert van het Davidsfonds gingen deze initiatieven al voor”, zegt Seppe Jacobs van het bouwcomité Scouting Waver Bouwt. “Dit wil toch zeggen dat de Waverse bevolking achter ons scouts en gidsen staan én achter dit positief project, namelijk een gloednieuw, eco-vriendelijk gebouw voor de jeugd maar ook voor andere verenigingen en de lokale bevolking.”