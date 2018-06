Verkoop negentien woningen Leyland van start 30 juni 2018

De verkoop van de woningen in de nieuwe woonwijk aan Leyland is gestart. Vijf gezinnen die een band hebben met de gemeente maakten ondertussen gebruik van het voorkeurrecht. Zij ondertekenden onlangs een koopovereenkomst met Durabrik en de gemeente. "Nu de voorrangsperiode is afgelopen, start de verkoop van de overige negentien woningen. Het gaat om gesloten en halfopen bebouwingen. De perceelsoppervlakte varieert van 141 tot 312 vierkante meter. Via een wandelpad zijn de tuinen langs achter bereikbaar. Centraal komt een groen hart met speelruimte, bomen en een waterbekken", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris De Pauw (N-VA). De prijzen variëren tussen 269.000 euro en 347.300 euro, exclusief kosten. De voorbije weken werden de straten en riolering al aangelegd door aannemer Houwelyckx NV. De gemeente verwacht nu op korte termijn ook de aanvragen voor de bouwvergunning voor de bouw van de woningen zelf. Meer info op de website van de projectontwikkelaar, www.durabrik.be. (AVH)