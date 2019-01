Verkeersremmers Lombaardstraat worden verwijderd: “Creëert onveilige situaties” Antoon Verbeeck

25 januari 2019

17u54 0 Sint-Katelijne-Waver De verkeersremmers in de Lombaardstraat worden dit jaar nog weggehaald. In het najaar van 2015 werden de betonnen blokken en paaltjes in de straat geïntroduceerd om de snelheid en het aantal doorgaand verkeer te doen dalen. “Op zich remt dit het verkeer wel af, maar het zorgt op zijn beurt voor onveilige toestanden”, aldus mobiliteitsschepen Eric Janssens (CD&V).

In 2015 nam het toenmalige gemeentebestuur de Lombaardstraat, op een boogscheut van de R6 en veiling BelOrta, onder handen. Er kwamen fietssuggestiestroken, de snelheidslimiet daalde van 70 naar 50 kilometer per uur en er werden verkeersremmers geplaatst. Alles goed voor een investering van zo’n 70.000 euro. Het nieuwe gemeentebestuur heeft nu andere plannen met de Lombaardstraat. “De bewoners van de Lombaardstraat vroegen enkele jaren geleden al om maatregelen te nemen tegen overdreven snelheid in hun straat”, zegt schepen van Mobiliteit in Sint-Katelijne-Waver Eric Janssens (CD&V). “Het vorige bestuur is hierop ingegaan door het plaatsen van asverschuivingen. Op zich remt dit het verkeer wel af, maar zorgt op zijn beurt toch wel voor onveilige toestanden. Zo zijn er geregeld gevaarlijke situaties tussen uitzwenkende vrachtwagens en fietsers, automobilisten die hun beurt niet afwachten aan de paaltjes, zijn er al wagens tegen de verkeersremmers gereden, enzovoort.”

Gevaarlijk of net efficiënt? Bij de buren van de Lombaardstraat zijn de meningen over de obstakels verdeeld. “Vroeger reed men hier veel te snel, maar dat is sinds de komst van de verkeersremmers verbeterd. Van mij mogen ze gerust blijven staan”, reageert Ria Lauwers. Haar buurman is het niet eens. “De laatste tijd maken sommigen chauffeurs er een spelletje van: zo snel mogelijk voorbij het obstakel, zodat de tegenligger in de remmen moet gaan”, getuigt Joris Van den Eynden. “Vorige zomer heb ik drie keer meegemaakt dat wagens die elkaar kruisten ter hoogte van zo’n obstakel elkaars spiegels stukreden. De verkeersremmers haalden de snelheid in onze straat naar beneden, dat wel, maar creëerden vooral onveilige situaties, ook voor de fietsers. Want als chauffeur moet je wel op de fietssuggestiestrook rijden bij het passeren van zo’n obstakel. Er moet hier iets gebeuren, maar deze verkeersremmers waren niet de juiste oplossing.”

Bij de gemeente maakt men werk van een alternatief. “We willen deze onveilige obstakels vervangen door een veilig alternatief. In ons bestuursakkoord hebben we vooropgesteld dat we dit zeker dit jaar nog realiseren. Liefst zo snel mogelijk. Op termijn willen we ook in de Slameuterstraat de blokken wegnemen, maar deze timing is afhankelijk van de rioleringswerken in Onze-Lieve-Vrouw-Waver”, vertelt de schepen. “Voor de Lombaardstraat zijn we op dit moment aan het onderzoeken welk de beste oplossing is. Eens we een alternatief hebben gevonden, zullen we werk maken van het weghalen van de huidige verkeersremmers.”