Verkeersagressor krijgt 4 maanden cel

Mikael D. is door de Mechelse correctionele rechter schuldig bevonden aan verkeersagressie. Hij kreeg vier maanden cel. De feiten speelden zich af in september 2016. Aan supermarkt Colruyt ging hij door het lint na een ongeval. De man deelde een slag of duw uit. De beklaagde ontkende bij de politie. Hij daagde niet op voor de behandeling van zijn proces. Hij had tijdens de zitting de objectieve bewijslast van enkele getuigenissen tegen zich. Rechter Suzy Vanhoonacker oordeelde dat de feiten voldoende bewezen waren. Het slachtoffer van de verkeersagressie stelde zich burgerlijke partij. Het kreeg in totaal net geen 1.400 euro. (TVDZM)