Verhuis van documentatiecentrum naar raadhuis is gestart 26 april 2018

02u40 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver en vzw Erf en Heem zijn volop bezig met de verhuis van de collectie van het gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen naar het raadhuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Sinds 1987 bevindt zich aan de Borgersteinlei het gemeentelijk documentatiecentrum, maar het huidige pand is afgeleefd.

"Het gebouw in de Borgersteinlei is klaar voor de sloop. Het documentatiecentrum Marcel Dillen verhuist daarom naar het raadhuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver", deelt erfgoedschepen Ronny Slootmans (Samen Anders) mee. "De collectie van het documentatiecentrum zal zijn stek vinden op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het raadhuis. Op woensdag 2 mei kunnen bezoekers van het documentatiecentrum tussen 13.30 en 16 uur voor het eerst op de nieuwe locatie terecht voor stamboomonderzoek."





Verenigingen

Het schoolmuseum Klasje van Toen en het schoolarchief krijgen later dit jaar een nieuw onderkomen. Door de verhuis van het documentatiecentrum zal de eerste verdieping van het raadhuis niet langer gehuurd kunnen worden door verenigingen. "Voor de verenigingen zijn er een aantal alternatieven. In sporthal Bruultjeshoek werd een appartement omgebouwd tot een vergaderzaal met keuken en in Vinkenhof kunnen verenigingen terecht om een vergaderzaal te huren. De nieuwe zaal Loerenboske in de kern Pasbrug-Nieuwendijk bezit bovendien een mooie ruimte die plaats biedt aan maximaal tachtig personen. De cultuurzolder in het raadhuis blijft wel beschikbaar." (AVH)