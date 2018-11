Verdienstelijke inwoners ontvangen Katelijnse Kei Antoon Verbeeck

Op vrijdag 16 november reikte het gemeentebestuur voor de vijfde keer de Katelijnse Keien uit. In negen categorieën werden verdienstelijke inwoners in de bloemetjes gezet. De cultuurprijs ging dit jaar naar de werkgroep 1914-1918, team van het jaar werd het beheerteam Waverwoud. Freddy Buelens won de kei van sportverdienste en ruiter Jeroen De Winter is het talent van het jaar. Mike Werts, die samen met zijn hond Stand Belgisch kampioen in de ringsport werd, won de kei voor de sportpersoonlijkheid. De milieuprijs ging naar de zwerfvuilpeters en -meters, de verdienstelijke inwoner werd Wilfried De Keyser van de Rode Kruis-afdeling en ondernemer van het jaar werd Slager en Traiteur Hans. Willy Jacobs van Rio Club is de ambassadeur van het jaar.