Vechtpartij in dancing: straf met uitstel 20 januari 2018

02u52 0 Sint-Katelijne-Waver Lars V.M. heeft een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen. De jongeman moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor slagen en verwondingen.

Lars V.M. heeft een glas gegooid naar zijn slachtoffer. Het slachtoffer liep niet enkel een snijwonde op aan het achterhoofd, maar kwam bovendien ten val en liep hij ook nog verwondingen op aan zijn voorhoofd. Aangezien de verwondingen nog steeds zichtbaar zijn, vond de advocaat van het slachtoffer dat er esthetische schade was. Er is bijna 9.000 euro aan schadevergoeding gevraagd. De rechter verkleinde dat bedrag naar iets meer dan 2.000 euro.





De verdediging ontkende de feiten. Er was volgens de verdediging veel twijfel over de feiten omdat er geen objectieve verklaringen of getuigen waren. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de feiten voldoende bewezen waren.





Naast de celstraf met uitstel heeft de rechter ook de geldboete van 600 euro gedurende drie jaar uitgesteld. De beklaagde zal wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen.er (TVDZM)