Vanaf maart camera's tegen overlast POLITIE LANCEERT PROJECT TIJDENS FUIF IN PAROCHIEZAAL ANTOON VERBEECK

24 januari 2018

02u37 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur gaat vanaf maart mobiele camera's inzetten om het overlastprobleem aan zaal Graaf d'Elissem aan te pakken. De fuiven in de parochiezaal in hartje Onze-Lieve-Vrouw-Waver veroorzaken vaak geluidshinder op de openbare weg, vandalisme en wildplassers. "De camera's zijn een handig hulpmiddel voor de politie en creëren een afschrikeffect", aldus de burgemeester.

Burgemeester Kristof Sels (N-VA) zit op korte termijn samen met de politie en de werkmannen van de gemeente voor de laatste details en afspraken rond de mobiele camera's. De laatste papieren worden momenteel in orde gebracht en de aanvraag bij de privacycommissie is binnen. In maart zouden de camera's gebruiksklaar moeten zijn.





Tegen gevel plassen

"We investeren 32.000 euro in drie camera's, inclusief de klemmen die nodig zijn om ze omhoog te hangen en extra batterijen", legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit. "Het is de bedoeling dat de camera's op overlastlocaties komen. We denken in de eerste plaats aan zaal Graaf d'Elissem, waar er tijdens fuiven nog steeds een probleem is met fuifgangers die bijvoorbeeld glas stuksmijten op de openbare weg, urineren tegen gevels en drinken op straat. Begin maart worden de camera's voor het eerst in werking gesteld tijdens een fuif in de zaal. We doen dat niet om de organisatie te viseren, maar wel om een eerste test uit te voeren."





"In politiezone Bodukap rijden er 's nachts twee patrouilles rond, die kunnen niet overal tegelijk zijn. Vandaar dat een camera zo'n handig hulpmiddel is. De politie kan zonder ter plaatse te zijn een oogje in het zeil houden en bovendien creëren de camera's een afschrikeffect."





Andere locaties waar de gemeente aan denkt om een mobiele camera te hangen zijn onder andere het centrum van Sint-Katelijne-Waver en de Elzestraat. "Al is daar het probleem van fuifgangers die het te bont maken niet zo groot als in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Bij de politie zijn er ook een aantal locaties bekend die populair zijn bij drugsgebruikers. Naast overlast en de drugsproblematiek zijn we aan het bekijken hoe we met de camera's ook sluikstorters kunnen vatten. We moeten eerst nog uitzoeken hoe we op basis van beelden iemand kunnen beboeten voor het dumpen van afval."





Versterking op komst

De drie camera's worden enkel en alleen ingezet voor overlast en niet voor mobiliteit. Op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver hangen er momenteel al vier ANPR-camera's en zijn er acht in aantocht. "Het beheren van al die camerabeelden ligt in handen van de politiezone", zegt Sels. "Aan het gebruik van camerabeelden hangen er heel wat regels en er kruipt heel veel tijd in het beheren van het systeem. De politiezone zal zich daarom versterken met iemand die zich vooral zal bezighouden met de beelden."