Vanaf 19 maart eenrichtingsverkeer op Liersesteenweg 08 maart 2018

St.-Katelijne-Waver





Vanaf 19 maart geldt eenrichtingsverkeer op de Liersesteenweg in Mechelen wegens een nieuwe fasering voor de werkzaamheden op het kruispunt met de R6.





De werkzaamheden op het kruispunt lagen rond de jaarwisseling een tijd stil nadat de bouwvergunning werd geschorst. Om die verloren tijd in te halen, werd er door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de aannemer een nieuwe fasering uitgewerkt. Die moet het mogelijk maken om de werken aan de fly-over alsnog tegen de voorziene einddatum van eind september dit jaar te kunnen afronden. Vandaar dat nog tijdens de realisatie van de brughellingen op het kruispunt gestart wordt met werkzaamheden op de Liersesteenweg in Mechelen. Tot het bouwverlof zal het verkeer enkel nog richting R6 kunnen. Verkeer richting Mechelen volgt een omleiding via de R6 en de Antwerpsesteenweg. Van 21 mei tot eind augustus wordt ook gewerkt op de Liersesteenweg aan de kant van Sint-Katelijne-Waver. Verkeer blijft daar wel mogelijk in beide richting, zij het telkens op een rijstrook. (WVK)