Twee jaar cel voor inbraak in groentenootjesbedrijf 11 augustus 2018

Leonid S. is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot twee jaar effectief. De man brak in bij een bedrijf dat groentenootjes fabriceert. De inbraak kwam aan het licht nadat hij op heterdaad betrapt werd bij een inbraak op 4 maart 2018 in een serre langs de Mechelsesteenweg. "De man was in het bezit van een rugzak die gestolen was in een ander bedrijf", zei openbaar aanklager Peter Peereboom. "Daarin zat ook het gestolen werkmateriaal nog steeds in." Beklaagde ontkende de inbraak. Hij beweerde dat de man mee ging met een andere man en de poort aan de ingang van het bedrijf gewoon openstond. "Hij had me gevraagd om mee te gaan naar het werkhuis en werkmateriaal te gaan oppikken. Ik ben gewoon meegegaan", zei de man op zitting. De rechter geloofde zijn uitleg niet en veroordeelde hem, ook door zijn strafregister, tot de effectieve celstraf. Verder moet hij nog een boete betalen van 1.600 euro en zal hij de zaakvoerder van het groentenootjebedrijf een schadevergoeding van 3.000 euro moeten geven. (TVDZM)