Transporteur levert in het zwart achter rug van werkgever 20 april 2018

D.A. uit Nijlen moest zich gisteren voor de correctionele rechtbank te verantwoorden. Hij zou achter de rug van zijn werkgever transporten in het zwart hebben laten uitvoeren.





De beklaagde kwam in 2008 aan het hoofd te staan van een transportbedrijf in Sint-Katelijne-Waver nadat de eigenaar ziek werd. Volgens verklaringen van een 15-tal personeelsleden liet hij hen in het zwart paletten leveren in Raamsdonksveer en groeten en fruit in Mannheim. In ruil kregen ze een enveloppe met geld die ze aan D.A. moesten overhandigen. De vrachtbrieven werden vernietigd. "Misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte", oordeelde de procureur, die een jaar cel met uitstel vorderde alsook 3.000 euro boete. Volgens de burgerlijke partij kwam de zaak aan het licht toen een van de chauffeurs tijdens een week afwezigheid van de "tirannieke" D.A. naar de eigenaar stapte. Deze vorderde ruim 200.000 euro schadevergoeding. Volgens de verdediging niet meer dan een poging om de ontslagvergoeding van 95.000 euro te recupereren die het bedrijf ook na vonnis van de beroepsrechter moest betalen na het dringend ontslag van D.A. in 2013. De advocaat stelde zich vragen bij het feit dat de strafklacht pas in juni 2016 werd ingediend. D.A. zelf tenslotte verklaarde altijd te hebben gehandeld met medeweten van de eigenaar en deze ook het geld van de enveloppen te hebben gegeven. Hij ging voor de vrijspraak. (WVK)