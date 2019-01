Transport met Apple producten overvallen, daders spoorloos NBA/TVDZM

16u44 0 Sint-Katelijne-Waver Een transporteur van Apple-producten is gisterenmiddag overvallen in Sint-Katelijne-Waver. Het parket van Antwerpen afdeling Mechelen heeft een onderzoek geopend.

Het is gisterenmiddag rond 15.30 uur dat de transporteur van de Antwerpse Switch winkel op de Noorderlaan naar een depot in Sint-Katelijne-Waver rijdt. De man wordt op het rondpunt van de Heisbroekweg aangereden. Beide wagens zetten zich aan de kant om de schade te bekijken. Uit de aanrijdende zwarte Mercedes Sprinter stappen echter drie overvallers, de mannen zijn gemaskerd en gewapend met een pistool. Ze halen de hele vrachtwagen, gevuld met Apple-producten, leeg. Ook de GSM van de chauffeur wordt meegegrist. Ze gaan er met de buit vandoor via de R6 richting autostrade. De chauffeur die erg aangedaan is van de feiten, gaat te voet naar het depot, waar de politie gebeld kan worden. De politiezone Bodukap, die oorspronkelijk opgeroepen werd voor een ongeval met vluchtmisdrijf, start nog een onderzoek naar de Mercedes met Nederlandse nummerplaat maar zonder resultaat. Het labo is ter plaatse geweest voor vaststellingen en de Federale Gerechtelijke politie is een onderzoek gestart.