Trajectcontrole vat nauwelijks snelheidsduivels 27 januari 2018

De gebruikers van de Berlaarbaan en de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver respecteren doorgaans de toegelaten snelheid sinds daar trajectcontrole werd ingevoerd. "Er zijn afgelopen jaar zeer weinig snelheidsovertredingen geweest op deze trajecten", stelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). "Het systeem werpt dus duidelijk zijn vruchten af en dat is goed nieuws voor de verkeersveiligheid." Op de Berlaarlaan werden er 1.327 bestuurders beboet (0,22%) die in de richting Mechelen reden. In de omgekeerde richting liepen 521 bestuurders tegen de lamp (0,1%). In Walemstraat kregen op één jaar tijd 21 chauffeurs in de richting van Walem een boete. In de richting van Elzestraat waren er slechts 6 boetes nodig. (WVK)