Tot vijf jaar effectief voor leden drugsbende TVDZM

29 november 2018

15u30 0 Sint-Katelijne-Waver Twee Nederlanders zijn tot vijf jaar effectief veroordeeld. Ze werden schuldig bevonden aan deelname aan een drugsbende. Naast de celstraffen kregen de mannen ook nog geldboetes van 40.000 euro.

De bende, in totaal zo’n veertien verdachten, werd in beeld gebracht in februari 2017. Toen werd er een overval gepleegd in de Wielewaalstraat. Dader en slachtoffer bleken te zijn verdwenen, in een achtergelaten auto werd cannabis aangetroffen. Toen de eigenaar enkele dagen later de politie belde, volgde een telefonie-onderzoek. Die bracht de bende in beeld.

Er werd ook een link gelegd met een Mechelaar die de drugs van de Nederlanders tot bij de dealers bracht. De verdediging van een van de Nederlanders vroeg de vrijspraak. Volgens de raadsvrouw was er nergens een link van haar cliënt met de bende. Ook de andere Nederlander vroeg de vrijspraak maar daar gingen de Mechelse rechters niet op in. Verder werden er nog twee personen vrijgesproken.

Alle anderen kregen opschortingen tot celstraffen van drie jaar met probatie-uitstel. Die laatste straf was weggelegd voor de 44-jarige Nicolas G. uit Sint-Katelijne-Waver. Hij werd door het parket beschouwd als belangrijkste ‘onderdealer’. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de uitspraak, is nog niet bekend.