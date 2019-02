Thomas More en BMW vinden elkaar als bevoorrechte partners Antoon Verbeeck

14 februari 2019

10u18 2

Thomas More en BMW Group Belux hebben een ‘Partners in education’-samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De hogeschool en het autobedrijf kennen mekaar al langer dan vandaag, maar worden nu bevoorrechte partners en gaan nog meer structureel samenwerken. “Beide partners, zowel de hogeschool als het bedrijf moeten er beter van worden.” zegt Wouter Lutin, opleidingsmanager van de hogeschool. “De partnerbedrijven zitten mee in de cockpit om de opleidingen toekomstgericht aan te sturen. En ze stellen hun expertise, knowhow en infrastructuur open voor docenten en studenten van Thomas More.” BMW Group Belux, dat is Bornem is gevestigd, zal onder andere didactisch- en cursusmateriaal, technische trainingen, interne opleidingen en stages aanbieden aan de studenten van de opleidingen Autotechnologie, Automotive Management en Graduaat Voertuigtechnieken.