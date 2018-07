Tai chi in Sint-Michielspark 12 juli 2018

Ook tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst een wekelijke sessie tai chi. Iedere donderdag in juli en augustus begeleidt Karine Dutli een tai chi-sessie in het Sint-Michielspark. Tai chi is een ontspannende Oosterse bewegingskunst die toegankelijk is voor iedereen. De lessen vinden plaats van 19.30 tot 20.30 uur. Deelnemers betalen twee euro per sessie. Inschrijven via sport@skw.be. (AVH)