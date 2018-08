Tafelen in Sint-Michielskasteel? Het kan (bijna) GEMEENTE VINDT NIEUWE UITBATER VOOR BISTRO EN RESTAURANT ANTOON VERBEECK

18 augustus 2018

02u46 0 Sint-Katelijne-Waver In het Sint-Michielskasteel in Elzestraat opent nog voor de zomer van 2019 een bistro en een restaurant. De gemeente ondertekende gisteren de overeenkomst met concessiehouder Nail Kurum, die in Mechelen concessiehouder is van kasteel Tivoli. Een voorsmaakje krijg je op 9 september.

Momenteel is het kasteel in de Groenstraat nog een bouwwerf, maar in het voorjaar moet het er bruisen van de activiteit. "Het gemeentebestuur wou het Sint-Michielskasteel in zijn oude glorie herstellen, maar tegelijkertijd ook de site terug aantrekkelijk maken voor bezoekers. De dorpsbewoners gaven al verschillende keren aan dat een brasserie een aanwinst zou zijn voor de kern Elzestraat", zegt schepen van Patrimonium Ronny Slootmans (Samen Anders). "Uit de zeven kandidaten werd Creation Company van de Mechelse zaakvoerder Nail Kurum geselecteerd. We hebben gekeken naar het volledige plaatje: visie, financieel en een interessante invulling voor de lokale verenigingen."





Gratis vergaderen

Creation Company was al sinds 2016 zoekende naar een interessante uitbreiding van haar activiteiten. "We zien hier iets heel moois in, zowel voor buurtbewoners als verenigingen, bedrijven en fietsers. Het concept dat we hier willen uitbouwen, is een laagdrempelige bistro met plaats voor 35 tot 50 personen in combinatie met een restaurant voor 75 gasten. Bijkomend verhuren we op het eerste verdiep drie vergaderruimtes voor bedrijven en verenigingen. Verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver kunnen hier gratis terecht. Ook babyborrels, recepties en verjaardagsfeestjes zijn hier meer dan welkom", legt Nail uit.





Nieuwe keuken

"De ligging van het terras moeten we nog met de gemeente bespreken. Normaal komt die naast het kasteel te liggen. Het plaatsen van een nieuwe keuken, koeling en de inrichting van de ruimtes nemen we voor onze rekening. Het interieur van het kasteel was oorspronkelijk art deco en die stijl willen we behouden. Na de oplevering starten we met de inrichting van de zaak. We hadden graag in het voorjaar van 2019, in maart of april, de deuren geopend."





"Het is voor ons belangrijk dat iedereen terechtkan in het Sint-Michielskasteel. Zowel voor een drankje, een klein hapje als voor uitgebreid tafelen. Op zondag 9 september kan iedereen al een eerste keer kennismaken met het vernieuwde Sint-Michielskasteel en met de nieuwe uitbater. "De gerestaureerde ruimtes die klaar zijn, kan u die dag bezoeken. De nieuwe uitbater zorgt voor hapjes en drankjes en de architect geeft een woordje uitleg", besluit de schepen.