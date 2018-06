Surrealistische foto's in gemeentehuis 11 juni 2018

In de trappenhal van het gemeentehuis kan je nog tot 15 september werken van de fotograaf Ben Goossens bewonderen. Zijn eigenzinnige, surrealistische fotomontages kenden veel succes in fotowedstrijden en worden internationaal uitgegeven in tijdschriften en boeken, je vindt ze ook op sites over heel de wereld. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. (AVH)