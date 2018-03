Stuurgroep bekijkt voorstellen dorpsvernieuwing 13 maart 2018

Een stuurgroep van handelaars en inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver buigt zich over de voorstellen die werden ingediend over de dorpskernvernieuwing. In het najaar kregen inwoners de kans om hun ideeën over de vernieuwing van het dorp in een bus te stoppen. De gemeente ontving 350 voorstellen.





"Studiebureau BUUR heeft deze voorstellen in een overzichtskaart gegoten, zodat het duidelijk is welke thema's er allemaal aan bod komen en waar de inwoners verandering willen zien. De meeste voorstellen die we ontvingen gingen rond de mobiliteit in het dorp, meer groen en speelruimte. Ook het behouden van het aantal parkeerplaatsen kwam meerdere keren uit de bus", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). "Momenteel bekijkt een stuurgroep van een 15-tal inwoners deze voorstellen. Zij gaan mee het ambitieniveau bepalen.





Uiteindelijk zal het studiebureau samen met deze inwoners schetsen van bepaalde plaatsen in het het dorp van Onze-Lieve-Vrouw-Waver uitwerken. Tegen eind juli willen we de krijtlijnen van de dorpskernvernieuwing vastleggen." (AVH)