Studenten winnen goud met ontwerp elektrische racewagen

02u38 0 Sint-Katelijne-Waver Studenten van Thomas More en KU Leuven hebben goud gewonnen met het ontwerp van hun zelfontwikkelde elektrische racewagen. Ze vielen met hun 'Umicore Pulse' in de prijzen op Formula Student Czech Republic.

De wedstrijd in Tsjechië is een internationale ontwerpcompetitie waarin studenten van meer dan 50 verschillende universiteiten het tegen elkaar opnemen met een zelfontwikkelde racewagen. "Deze hoofdprijs voor 'beste ontwerp' is de mooiste prijs die we als team konden bemachtigen, omdat de focus hier op innovatie ligt. We hebben als team met hart en ziel aan de wagen gewerkt, dus deze prestatie zal ons nog lang bijblijven", zegt teamleider Arthur Coppieters.





Het team pakte uit met een uniek koelsysteem dat ontworpen werd met behulp van artificiële intelligentie en geproduceerd met een 3D-printer. De studenten stelden verder een innovatief batterijpakket voor, een zelfontwikkelde boordcomputer en nog een reeks andere technologische hoogstandjes.





Naast de prijs voor beste ontwerp behaalde het studententeam ook brons in het onderdeel 'acceleratie'. De deelname aan de Formula Student-competities is intussen een traditie voor Thomas More en KU Leuven. Deze wedstrijden voor racewagens draaien niet alleen om dynamische prestaties - zoals acceleratie en uithoudingsvermogen - maar ook om professionaliteit en innovatie.





