Studenten kunsthogeschool spelen in oratorium Antoon Verbeeck

12 december 2018

De cultuurraad, de vtbKultuur-afdeling van Sint-Katelijne-Waver en het Davidsfonds van Onze-Lieve-Vrouw-Waver organiseren een klassiek concert op vrijdag 14 december. In het oratorium van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver verwelkomen ze studenten van de befaamde kunsthogeschool LUCA School of Arts uit Leuven, het voormalige Lemmensinstituut. Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te koop in het gemeentehuis en bij Mia Bouchet, Markt 10, Lieve Schoelynck van vtbKultuur en het Davidsfonds van Onze-Lieve-Vrouw-Waver