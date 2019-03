Studenten De Nayer zoeken job of stage tijdens jobbeurs Antoon Verbeeck

12 maart 2019

Op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver werd dinsdag de jaarlijkse jobbeurs voor Technologie, ICT, Engineering en Management georganiseerd. 317 bedrijven kwamen hun vacatures en stageplaatsen aan de 1.000 bachelor- en masterstudenten voorstellen. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) nam de opening van de beurs op zich. “Talent is onze enige grondstof in Vlaanderen, eentje waar we terecht trots op mogen zijn. In onze snel evoluerende wereld hebben we de jongeren die in deze richtingen afstuderen broodnodig: zij hebben onze toekomst in handen. Deze jobbeurs geeft hen de kans om nu al te proeven van welke richting ze uitwillen”, sprak hij.

Nieuw dit jaar was dat ook de graduaatsstudenten Elektriciteit, Elektromechanica en ICT deelnamen. Deze opleidingen worden nu nog aangeboden door CVO TSM op Campus De Nayer, maar maken vanaf september 2019 volwaardig deel uit van Thomas More.