Straf met uitstel voor vechtpartij op café

16 november 2018

Een 31-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver heeft van de rechter in Mechelen een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen. Hij werd schuldig bevonden aan een vechtpartij op café. De feiten dateren van een tijdje geleden. Toen ging beklaagde volgens het parket op de vuist met enkele anderen nadat hij een boksmatch had gevolgd op café. “Het slachtoffer liep een bloedneus op”, zei de openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens destijds. De feiten werden door de dertiger staalhard ontkend. Volgens hem was hij niet degene die gevochten had. “Mijn cliënt had enkel een van hen aangesproken in een pita-zaak omdat de twee amok aan het maken waren. Zij wilden wraak en zijn een dag later naar de politie gegaan om klacht in te dienen”, luidde het nog. Naast de celstraf met uitstel, kreeg de 31-jarige ook nog een geldboete van 800 met uitstel. Aan de straf werden wel voorwaarden gekoppeld.