Stationsstraat na 17 maanden in het nieuw Antoon Verbeeck

22 december 2018

10u15 0 Sint-Katelijne-Waver De Stationsstraat van Sint-Katelijne-Waver na zeventien maanden opnieuw open voor het verkeer. De straat werd volledig heraangelegd en voetgangers, fietsers en autobestuurders genieten voortaan van een comfortabele weginfrastructuur. Er kwam ook nieuwe riolering.

“Vroeger lag langs de Stationsstraat een gelijkgronds en aanliggend voetpad. Een ‘moordstrookje’ zoals we dit kennen sinds de verkiezing van het woord van het jaar. Nu is er een breed en afgescheiden fietspad”, vertelt schepen van Mobiliteit Tom Ongena (SAMEN ANDERS). “Daarnaast is er een voetpad en in de hele Stationsstraat geldt voortaan een maximumsnelheid van 50 km/u. Die snelheid wordt binnenkort ook gehandhaafd via trajectcontrole.” De kostprijs van de werken bedraagt 3,3 miljoen euro. Het gemeentebestuur nam hiervoor 1,2 miljoen euro voor zijn rekening. Ook de provincie droeg haar steentje bij. Voor de fietspaden kenden ze de gemeente een subsidie van een half miljoen euro toe.